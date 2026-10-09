قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطوط الجوية السعودية: استشهاد قائد إحدى طائراتنا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي
الصحة تغلق 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم
الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض
محافظ قنا ينعي النائبة أماني أبوسحلي عضو مجلس النواب
رحيل أماني أبو سحلي..نائبة قنا حوّلت مأساة الثأر إلى رسالة للسلام
الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض
اليمن .. الصليب الأحمر : تلقينا أكثر من 1800 طلبًا للبحث عن مفقودين
مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل بقرية شبرا هارس في طوخ
توكيل مزور وشقة وهمية.. التحقيق مع 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر
أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
موعد بطولة الفروسية الدولية بالأهرامات.. تفاصيل استعدادات الزراعة البيطرية
وفاة الموزع الموسيقي طارق توكل وهذا موعد تشيع الجثمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم وجود خطط لشن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، بالتزامن مع حديثه عن إجراء محادثات مثمرة لإنهاء الحرب التي أحدثت اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي التراجع وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع في المنطقة، ومصير الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران وتحركات دولية لتخفيف نقص إمدادات الوقود.

النفط يتراجع بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

تراجع أسعار خام برنت وغرب تكساس

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.37 دولار، بما يعادل 1.3%، لتسجل 102.91 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار، أو 1.2%، إلى 90.40 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه أسعار خام برنت نحو تحقيق مكاسب، بعدما أغلقت مرتفعة بنسبة 4% خلال تعاملات الخميس، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل انخفاض طفيف.

ترامب يتحدث عن محادثات مثمرة مع إيران

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن واشنطن تجري ما وصفه بـ«محادثات مثمرة» مع إيران، مؤكدًا عدم وجود خطط لشن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر.

تراجع أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات

وجاءت تصريحاته عقب تقارير إعلامية أفادت بأنه يدرس تنفيذ هجوم قبل هذا الموعد، وهو ما زاد من حالة الترقب بشأن مسار الحرب وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية.

طهران تراجع الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز

في المقابل، أفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران تراجع الرد الأمريكي على مقترحها الذي ينص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

ويحظى المضيق بأهمية استراتيجية كبيرة في تجارة الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره شحنات تعادل نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية قبل اندلاع الحرب، فيما تصاعدت المخاطر التي تواجه حركة الشحن في الخليج العربي والمضيق خلال أكتوبر الجاري.

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف النفط الإيراني

ورغم الحديث عن المفاوضات، تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران بهدف إنهاء الحرب التي دخلت شهرها الثامن.

وفرضت واشنطن، أمس الخميس، عقوبات استهدفت أفرادًا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، في خطوة تستهدف تشديد القيود على تجارة الطاقة الإيرانية.

سعر النفط الكويتي يتراجع بمقدار 5.67 دولار ليسجل 81.76 دولار للبرميل

الصين ووكالة الطاقة الدولية تتحركان لتخفيف نقص الوقود

وعلى صعيد الإمدادات العالمية، من المقرر أن تستأنف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، صادرات الوقود المكرر بعد توقف قصير خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وهي خطوة قد تسهم في تخفيف نقص الإمدادات العالمية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

وفي السياق نفسه، وافقت وكالة الطاقة الدولية خلال الأسبوع الجاري على تسريع عمليات الإفراج عن مخزونات النفط، مع إعطاء الأولوية لإمدادات الديزل، ضمن خطة أُطلقت في مارس الماضي.

ارتفاع سعر النفط الكويتي بمقدار 2.80 دولار ليسجل 84.56 دولار للبرميل

الأسواق تترقب تطورات الحرب وإمدادات الطاقة

وتظل أسعار النفط رهينة التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، ومدى التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، فضلًا عن مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ساهمت التصريحات الأمريكية في تهدئة بعض المخاوف، فإن استمرار العقوبات والتهديدات التي تواجه الشحن وتحركات الدول لتعزيز الإمدادات يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب وتقلب.

النفط أسعار النفط الشرق الأوسط الأسواق وطهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

نتنياهو

6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمود عاشور

محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة

ترشيحاتنا

فيتامين ب

تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

الحديد

قد يسبب مشاكل خطيرة .. اكتشف أضرار الإفراط في تناول الحديد

البلوجر مريم سيف

صدمة بين الستات .. طلاق البلوجر مريم سيف بعد قصة حب قوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد