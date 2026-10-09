أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم وجود خطط لشن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، بالتزامن مع حديثه عن إجراء محادثات مثمرة لإنهاء الحرب التي أحدثت اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي التراجع وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع في المنطقة، ومصير الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران وتحركات دولية لتخفيف نقص إمدادات الوقود.

تراجع أسعار خام برنت وغرب تكساس

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.37 دولار، بما يعادل 1.3%، لتسجل 102.91 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.09 دولار، أو 1.2%، إلى 90.40 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه أسعار خام برنت نحو تحقيق مكاسب، بعدما أغلقت مرتفعة بنسبة 4% خلال تعاملات الخميس، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تسجيل انخفاض طفيف.

ترامب يتحدث عن محادثات مثمرة مع إيران

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن واشنطن تجري ما وصفه بـ«محادثات مثمرة» مع إيران، مؤكدًا عدم وجود خطط لشن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر.

وجاءت تصريحاته عقب تقارير إعلامية أفادت بأنه يدرس تنفيذ هجوم قبل هذا الموعد، وهو ما زاد من حالة الترقب بشأن مسار الحرب وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية.

طهران تراجع الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز

في المقابل، أفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران تراجع الرد الأمريكي على مقترحها الذي ينص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

ويحظى المضيق بأهمية استراتيجية كبيرة في تجارة الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره شحنات تعادل نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية قبل اندلاع الحرب، فيما تصاعدت المخاطر التي تواجه حركة الشحن في الخليج العربي والمضيق خلال أكتوبر الجاري.

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف النفط الإيراني

ورغم الحديث عن المفاوضات، تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران بهدف إنهاء الحرب التي دخلت شهرها الثامن.

وفرضت واشنطن، أمس الخميس، عقوبات استهدفت أفرادًا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، في خطوة تستهدف تشديد القيود على تجارة الطاقة الإيرانية.

الصين ووكالة الطاقة الدولية تتحركان لتخفيف نقص الوقود

وعلى صعيد الإمدادات العالمية، من المقرر أن تستأنف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، صادرات الوقود المكرر بعد توقف قصير خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وهي خطوة قد تسهم في تخفيف نقص الإمدادات العالمية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.

وفي السياق نفسه، وافقت وكالة الطاقة الدولية خلال الأسبوع الجاري على تسريع عمليات الإفراج عن مخزونات النفط، مع إعطاء الأولوية لإمدادات الديزل، ضمن خطة أُطلقت في مارس الماضي.

الأسواق تترقب تطورات الحرب وإمدادات الطاقة

وتظل أسعار النفط رهينة التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، ومدى التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، فضلًا عن مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ساهمت التصريحات الأمريكية في تهدئة بعض المخاوف، فإن استمرار العقوبات والتهديدات التي تواجه الشحن وتحركات الدول لتعزيز الإمدادات يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب وتقلب.