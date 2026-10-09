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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أغذية تكافح جرثومة المعدة.. تناول 6 وجبات يوميًا

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
نهى هجرس

لعلاج جرثومة المعدة، يحتاج المرضى إلى اتباع نظام غذائي خاص يتضمن أطعمة سهلة الهضم، مثل الفواكه والخضراوات المقشرة والمطبوخة، يجب أن تكون الوجبات صغيرة ولكن متكررة، أي ما بين 5 إلى 6 وجبات يوميًا. 

ينبغي على المرضى شرب السوائل، وتناول الطعام ببطء، ومضغه جيدًا.

فيما يلي الأطعمة التي يُنصح بتناولها لتعزيز الشفاء بشكل أسرع أثناء علاج جرثومة المعدة

- الكربوهيدرات سهلة الهضم:

يشمل ذلك الحبوب مثل الأرز الأبيض، والخبز الأبيض، والمكرونة البيضاء، والبسكويت، والذرة، ونشويات القمح، هذه الأطعمة غنية بالنشا وقليلة الألياف، مما يُسهم في تخفيف الانزعاج وأعراض التهاب المعدة الأخرى.

- الفواكه والخضراوات الطازجة:

ينبغي على المرضى الذين يعانون من أعراض مثل حرقة المعدة أو ألم المعدة تناول الفواكه والخضراوات المقشرة والمطبوخة بعد إزالة البذور، لأن ذلك يقلل من محتوى الألياف فيها، مما يسهل هضمها وإخراجها, ومن أكثر الفواكه الموصى بتناولها لمرضى جرثومة المعدة (H. pylori) التفاح والكمثرى والموز والبطيخ والشمام والبابايا المقشرة أو المطبوخة

- الأطعمة الغنية بالبروتين:

تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم البيضاء والأسماك والبيض والأجبان البيضاء وقليلة الدسم واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، على نسبة أقل من الدهون، هذا النوع من البروتين أسهل في الهضم لأنه يتحلل في المعدة بسرعة أكبر، مما يمنع ظهور أعراض مثل حرقة المعدة.

- البروبيوتيك:

البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تعيش في الأمعاء وتحفز نمو البكتيريا النافعة التي تكافح هذه العدوى البكتيرية وتقلل من الأعراض الجانبية مثل الإسهال والإمساك وعسر الهضم التي تظهر أثناء علاج المرض، يُعدّ الزبادي والكفير من أكثر أنواع البروبيوتيك الموصى بها.

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