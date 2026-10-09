الأردن يدين اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءين اللذين شنّتهما ميليشيا الحوثي أمس واستهدفا مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد آخر، معتبرةً ذلك انتهاكًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ، إن الأردن يجدد إدانته للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب المجالي عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.