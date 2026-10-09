تكثيف أعمال النظافة ورفع 700 طن من بؤر المخلفات والتراكمات بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال عن رفع 700 طن، بواقع 140 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و100 طن بمركز ومدينة بسيون، و80 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و60 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

كما تم رفع 40 طنًا بمركز ومدينة السنطة، و30 طنًا بكل من مركز ومدينة سمنود، ومركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة قطور، و25 طنًا بكل من مركز طنطا وحي ثان طنطا، و20 طنًا بحي أول طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية، استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.