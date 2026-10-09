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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات «اليوم الواحد» ببني سويف تحرر 68 مخالفة تموينية بالأسواق العامة والمخابز السياحية والفينو

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة بنظام «اليوم الواحد» خلال الأسبوع الجاري، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق العامة والمخابز السياحية ومخابز الفينو، والتأكد من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها وتوافرها، والالتزام بالأسعار المعلنة والاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أنه تم تنفيذ 11 حملة خلال يوم واحد وأسفرت عن تحرير 68 مخالفة تموينية، تضمنت 33 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، بواقع 4 مخالفات بالأسواق العامة، و14 بمخابز الفينو، و15 بالمخابز السياحية،

كما شملت المخالفات 28 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بواقع 3 مخالفات بالأسواق العامة، و14 بمخابز الفينو، و11 بالمخابز السياحية، فيما رصدت الحملات مخالفة واحدة للبيع بأزيد من السعر المقرر بأحد المخابز السياحية، ومخالفتين لمزاولة نشاط دون ترخيص، بواقع مخالفة بالأسواق العامة وأخرى بالمخابز السياحية،

كما تم ضبط حالتين لعرض منتجات منتهية الصلاحية بالأسواق العامة، شملتا 500 كجم لحوم و58 عبوة مبيدات وفيما يتعلق بمخالفات مجهول المصدر، تم ضبط حالتين بالأسواق العامة، أسفرتا عن التحفظ على 10 كراتين زيت طعام، و240 كيس مكرونة، و20 عبوة زيت سيارات، و15 كجم شحوم سيارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
 

بني سويف تموين بني سويف التموين ببني سويف

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