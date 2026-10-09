محافظ بني سويف ينيب رؤساء سمسطا واهناسيا في افتتاح مسجدين | صور

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي سمسطا واهناسيا في افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة،ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله.



حيث افتتح اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، مسجد " الرحمن" بعزبة أبو حديد التابعة لقرية بدهل، بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 560 متراً، وبتكلفة 5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بحضور: الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف سمسطا، الشيخ ربيع مصطفى مفتش المنطقة، الأستاذ كامل فاروق رئيس قرية الشنطور وجموع من المواطنين.

كما افتتح أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا،مسجد"الإخلاص" بعزبة نجع العرب التابعة لقرية إدراسيا ،بعد إحلاله وتجديده على مساحة 140 متراً،وبتكلفة زادت عن 3 ملايين جنيها"خطة وزارة"

وأُقيمت صلاة الجمعة بالمسجدعقب افتتاحه، بحضور : جمال جمعة نائب رئيس الوحدة المحلية،والشيخ حسنين نعمان عزوز مدير أوقاف اهناسياـ، أحمد محمد علي رئيس قرية العواونة، وائل سعد رئيس قرية براوه وجمع من أهالي عزبة نجع العرب .