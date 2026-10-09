الاتحاد الأوروبي والفلبين يبحثان تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وحماية الملاحة البحرية

عقد الاتحاد الأوروبي والفلبين الحوار الثاني للأمن والدفاع في العاصمة مانيلا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانبين أكدا خلال الحوار التزامهما المشترك بتعزيز التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، دعمًا للنظام الدولي القائم على القواعد.

وأضاف البيان أن المناقشات تناولت تطورات الأوضاع الأمنية الإقليمية، مع التركيز على الأمن البحري، بما يشمل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية وضمان حرية الملاحة، والتأكيد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الحوار، إلى جانب إعلانه مؤخرًا تقديم أول حزمة مساعدات من نوعها للفلبين في آسيا عبر مرفق السلام الأوروبي، بقيمة 15 مليون يورو، يعكس التزامه بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وترأست الحوار من الجانب الأوروبي بنديكتا فون زير-توس، المديرة العامة لشؤون السلام والأمن والدفاع بجهاز العمل الخارجي الأوروبي، ومن الجانب الفلبيني ليو هيريرا-ليم، وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسات.