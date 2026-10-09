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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة في تصنيف أفضل لاعبي إفريقيا بالقرن الـ21.. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

في تصنيف جديد أعاد إشعال النقاش حول أفضل نجوم كرة القدم الإفريقية، تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة تضم أبرز اللاعبين الذين تألقوا في ملاعب القارة والعالم خلال القرن الحادي والعشرين، متفوقًا على أسماء تاريخية بحجم الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا، في تقدير يعكس المكانة التي وصل إليها قائد منتخب مصر بعد سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية.

محمد صلاح يتربع على عرش إفريقيا

كشف تقرير نشره موقع تركي، نقلًا عن شبكة «Score90» المتخصصة في محتوى كرة القدم، عن تصنيف لأفضل لاعبي إفريقيا في القرن الحادي والعشرين، اعتمادًا على تقييم قائم على الذكاء الاصطناعي.

وجاء محمد صلاح في المركز الأول، متقدمًا على مجموعة من أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الكرة الإفريقية خلال السنوات الماضية، ليؤكد حضوره بين كبار اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة على مستوى الأندية والمنتخبات.

ويأتي هذا الترتيب في ظل المسيرة الاستثنائية التي قدمها صلاح، بعدما حقق نجاحات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أرقامًا قياسية جعلته أحد أبرز النجوم العرب والأفارقة في تاريخ المسابقة.

صراع الأساطير.. إيتو ودروجبا في المراكز الأولى

لم يقتصر التصنيف على محمد صلاح، بل ضم مجموعة من الأساطير الذين ارتبطت أسماؤهم بأهم المحطات في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

وجاء الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثاني، بينما احتل الإيفواري ديدييه دروجبا المركز الثالث، وحل مواطنه يايا توريه رابعًا، فيما جاء السنغالي ساديو ماني في المركز الخامس.

ويعكس وجود هذه الأسماء في المراكز المتقدمة حجم المنافسة بين أجيال مختلفة من نجوم القارة، خصوصًا أن كل لاعب امتلك مسيرة مميزة وإنجازات بارزة على مستوى الأندية والمنتخبات.

ما سر تفوق محمد صلاح؟

يمتلك قائد منتخب مصر سجلًا حافلًا بالإنجازات الفردية والجماعية، بعدما تألق بقميص ليفربول الإنجليزي، وأسهم في تحقيق بطولات كبرى، إلى جانب منافسته المستمرة على صدارة الهدافين وتسجيل الأرقام القياسية.

كما ساهمت استمرارية صلاح في تقديم مستويات مرتفعة لسنوات طويلة في تعزيز مكانته بين أفضل لاعبي العالم، فضلًا عن تأثيره الكبير في جماهيرية كرة القدم الإفريقية والعربية.

وأشار التقرير إلى أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ارتبطت مسيراتهم بالدوري التركي، كما ارتبط اسم ساديو ماني بأندية المسابقة، وهو ما يعكس الحضور المتزايد للنجوم الأفارقة في كرة القدم التركية.

ومع ذلك، يبقى التصنيف محل نقاش، خاصة أن تقييم اللاعبين عبر أجيال مختلفة يعتمد على معايير متعددة، تشمل الإنجازات والأرقام الفردية والتأثير داخل الملعب.

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