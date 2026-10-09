هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق على متن سفينة أصيبت بمقذوف غرب الإمارات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخماد حريق اندلع على متن سفينة تعرضت للإصابة بمقذوف قبالة السواحل الغربية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في واقعة جديدة تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأفادت الهيئة، وفق المعلومات الأولية المتاحة، بأن الحريق الذي نشب على متن السفينة جرى إخماده، دون توافر تفاصيل مؤكدة بشأن طبيعة المقذوف الذي أصابها أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

ولم تتضح بعد جميع ملابسات الواقعة، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات بين أفراد الطاقم.

وتثير الواقعة مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها الممرات المائية المحيطة بالإمارات، وما قد يترتب على الحوادث التي تستهدف السفن من تداعيات على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وتترقب الأوساط المعنية صدور مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث، وتقييم الأضرار، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة الطاقم والسفينة.