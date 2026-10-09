ضبط 6 أشخاص لاستعراضهم بالدراجات النارية أمام مدرسة في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين بآداء حركات إستعراضية أمام إحدى المدارس بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "ساريتى التراخيص" وقائديهما ومستقليها صحبتهما
(6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة) وضُبط بحوزتهم (2 سلاح أبيض) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 4/ الجارى بقصد الاستعراض .
تم التحفظ على الدراجتين الناريتين واتخاذ الإجراءات القانونية.