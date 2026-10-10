تحرك عاجل لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار بمستشفيات الإسكندرية

عقد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع قيادات الطب العلاجي ومديري مستشفيات المديرية، لمتابعة أداء المنشآت الصحية ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في إطار العمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

زيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية الكبرى

وتناول الاجتماع التوجيه بزيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية الكبرى وذات المهارة، وتسريع الانتهاء من العمليات المدرجة على قوائم الانتظار، مع التأكيد على تعزيز التكامل بين المستشفيات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وفيما يتعلق بالأجهزة الاستراتيجية والتجهيزات، وجّه وكيل الوزارة بمراجعة ملف الصيانة والأجهزة المعطلة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى الخدمة، إلى جانب استكمال إجراءات إزالة أي رواكد بالمستشفيات، بالتنسيق مع مديري المناطق الطبية والإدارات المختصة بالشئون المالية والإدارية.



كما شدد على متابعة ملف «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، ومراجعة معدلات تركيب وسائل تنظيم الأسرة عقب الولادات القيصرية مباشرة، فضلًا عن متابعة تنفيذ قرارات إنهاء الخدمة الصادرة من قبل وكذلك الأحكام التي لم يتم تنفيذها.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة إحكام الانضباط الإداري بالمستشفيات، وضمان انتظام تواجد الفرق الطبية والإشرافية على مدار الساعة، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مشددًا على أن رضا المواطنين وتحسين تجربتهم داخل المنشآت الصحية يمثلان محورًا أساسيًا في متابعة الأداء وتطوير مستوى الخدمة.