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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة فيديو الصلاة.. الغرامة والسجن 5 سنوات عقوبة ازدراء الأديان

حبس
حبس
أميرة خلف

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه 6 شباب يسخرون من الصلاة، وذلك في قرية طحا التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا،وهي الواقعة التي أثارت حالة من الاستياء بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

وطبقا لتصريحات مصدر أمني ، تم ضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية المقطع وتمكنت من تحديدهم وضبطهم .

عقوبة إزدراء الأديان

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إزدراء الأديان في القانون، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

منصات التواصل الاجتماعي قرية طحا سمالوط المنيا عقوبة إزدراء الأديان حبس غرامة

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