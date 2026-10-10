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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سيد طه فايز يترشح لمنصب سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد.. صور

سيد طه فايز يترشح لمنصب سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد
سيد طه فايز يترشح لمنصب سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد
معتز الخصوصي

تقدم سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد و مسئول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد صباح اليوم بطلب ترشحه سمياً لمنصب سكرتير عام الهيئة العليا بحزب الوفد، وذلك في إطار الانتخابات الداخلية للحزب  المقررة انعقادها يوم 30 أكتوبر الجاري.

​وأكد فايز في بيان ترشحه أن خطوته تأتي انطلاقاً من حرصه على تعزيز الدور المؤسسي للحزب وتفعيل دورالشباب داخل بيت الأمة، بما يعيد للوفد مكانته التاريخية والسياسية الرائدة في الشارع المصري.

​وأضاف نائب رئيس شباب حزب الوفد و مسئول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد  أن برنامجه الانتخابي يعتمد على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تطوير الآليات التنظيمية والإدارية للهيئة العليا وتقديم تأمين طبي شامل لكافة أعضاء الحزب وإقامة  عيادة طبية  دائمة مجانية لخدمة  الاعضاء وتقديم ، ودعم التواصل المباشر بين قيادة الحزب والقواعد الشعبية واللجان العامة بالمحافظات، إلى جانب فتح مجالات أكبر لمشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار الوفدي.

​واختتم سيد طه بيانه بتقديم الشكر والتقدير لكافة أعضاء وقيادات حزب الوفد على دعمهم المستمر، متمنياً أن تشهد الانتخابات المقبلة عكساً حقيقياً للروح الديمقراطية التي طالما تميز بها بيت الأمة.

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