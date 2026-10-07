«الوفد» يفتح باب الترشح للهيئة العليا السبت.. و25 ألف جنيه رسوم الترشح

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للحزب للانعقاد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، إلى جانب بحث تعديلات مقترحة على النظام الداخلي للحزب.

فتح باب الترشح 10 أكتوبر

وبحسب القرار رقم 259، يبدأ تلقي طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية في الساعة العاشرة صباح السبت 10 أكتوبر، ويستمر لمدة 6 أيام حتى الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، على أن تتولى لجنة التنظيم المركزية برئاسة السكرتير العام تلقي الطلبات.

50 عضوًا للهيئة العليا

وتتضمن الانتخابات اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

25 ألف جنيه رسوم الترشح

وحدد القرار 25 ألف جنيه رسومًا للترشح لعضوية الهيئة العليا، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، باعتبارها مساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

الطعون والكشوف النهائية

وحدد الحزب يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر قبل الخامسة مساء.

تعديلات النظام الداخلي على جدول الأعمال

كما دعا القرار رقم 260 الهيئة الوفدية لاجتماع غير عادي في اليوم نفسه، لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب، مع إتاحة تقديم مقترحات الأعضاء لإدراجها على جدول الأعمال، بشرط تقديمها كتابة من 200 عضو على الأقل قبل موعد الاجتماع بـ10 أيام.