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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زامبيا تبحث الاستفادة من تجربة مصر في إدارة وتمويل التأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
عبدالصمد ماهر

استقبلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة في القاهرة، الدكتور مايكل كيه. نجاباو (Michael K. Njapau)، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة التأمين الصحي بجمهورية زامبيا، وذلك على هامش زيارته إلى مصر للمشاركة في منتدى العلمين–أفريقيا للأعمال 2026، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة.

ويأتي اللقاء امتدادًا للتواصل بين الجانبين خلال الفترة الماضية، برعاية السفارة المصرية في زامبيا ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تعزيز التعاون مع مؤسسات التأمين الصحي بالدول الأفريقية، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل الصحي والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية والتحول الرقمي وإدارة نظم التأمين الصحي.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة، ملامح التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة في إدارة وتمويل المنظومة والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، إلى جانب جهود تطوير البنية الرقمية، ونظم إدارة المطالبات، وآليات التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، وبناء قواعد البيانات الداعمة لكفاءة الإدارة واستدامة التمويل.

كما تناول اللقاء خطط التوسع في تطبيق المنظومة خلال المرحلة الثانية، وما يصاحبها من تطوير للنظم الرقمية وآليات إدارة التأمين، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم التوسع المستدام، ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.

التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المستخدمة 

وأبدى الجانب الزامبي اهتمامًا بالاستفادة من الخبرات المصرية، لا سيما في مجال التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المستخدمة في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث فرص التعاون الفني والمؤسسي للاستفادة من هذه الخبرات في تطوير نظام التأمين الصحي الوطني في زامبيا.

وتطرقت المباحثات إلى فرص التعاون في مجال التغطية التأمينية الصحية للأجانب والوافدين، وتبادل الخبرات بشأن الآليات والنماذج التي تتيح توفير التغطية الصحية للمواطنين أثناء وجودهم خارج بلدانهم، بما يتيح دراسة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين ويدعم التكامل الصحي الأفريقي.

وأكدت  الهيئة ، أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل تتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الأفريقية في مجال التغطية الصحية الشاملة، في ضوء ما شهدته من تطور في مجالات التمويل الصحي والشراء الاستراتيجي وإدارة المطالبات والتعاقد مع مقدمي الخدمات والتحول الرقمي.

وأضافت  أن الهيئة ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب الزامبي من خلال تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، ودراسة مجالات التعاون المؤسسي، واستكشاف فرص الاستفادة من الحلول الرقمية والخبرات المصرية بما يتناسب مع احتياجات النظام الصحي في زامبيا وأولوياته.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مايكل كيه. نجاباو عن تقديره للتجربة المصرية في مجال التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات التأمين الصحي الأفريقية والاستفادة من التجارب المختلفة داخل القارة، وبحث آفاق التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، ودراسة مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يشمل تبادل الزيارات والخبرات وبناء القدرات، تمهيدًا لتحديد أطر عملية للتعاون بين الهيئتين.

وتأتي الزيارة عقب مشاركة رئيس الهيئة الوطنية لإدارة التأمين الصحي في زامبيا في منتدى العلمين–أفريقيا للأعمال 2026، الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن الدول الأفريقية ومؤسسات إقليمية ودولية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي ودعم تحويل فرص التعاون بين دول القارة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة الحلول الرقمية التأمين الصحي مصر

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