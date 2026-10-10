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وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضمن شبكة المحميات الطبيعية.. تفاصيل إعلان منطقة كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد محمية طبيعية

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالوادي الجديد
ايمان البكش

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، لإبراز المقومات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها مصر، وتعزيز فرص السياحة البيئية، بما يضمن صون قيمتها الجيولوجية والطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد تميداً لإعلانها المحمية ٣٢ ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر   .

منطقة كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد 

جاء ذلك في مستهل زيارتها الميدانية للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتعرف على المقومات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها الوادي الجديد ، وذلك بحضور حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، و محمد كجك، نائب المحافظ، واللواء مهندس  عمرو عبد المنعم ،رئيس هيئة تنمية الصعيد ،  واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وأعضاء مجلس الشيوخ، والأستاذ سلامة علي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة.

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة 

وخلال الجولة بمنطقة كهف الجارة ، اطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المقومات الطبيعية والجيولوجية التي يتميز بها الكهف، وما يضمه من تكوينات كلسية فريدة، تشمل الهوابط والصواعد وغيرها من التكوينات الجيولوجية التي تشكلت عبر فترات زمنية طويلة، إلى جانب الرسوم والنقوش الصخرية التي يضمها الموقع، بما يعكس قيمته الجيولوجية والأثرية والإنسانية.

مسح بيئى لكامل المنطقة المحيطة بالكهف

ووجهت الدكتورة منال عوض بعمل مسح بيئى لكامل المنطقة المحيطة بالكهف لمعرفة إمكانية وجود كهوف أخرى مشابهة بنفس المنطقة وتتمتع بنفس الخصائص،  وكذلك وضع خطة إدارة وحماية متكاملة للحفاظ على كهف الجارة، وكذلك تمهيد الطريق المؤدى إلى الكهف، حيث يعتبر رابع محمية بالوادى الجديد،  كما تمثل محميات المحافظة ثلث محميات مصر الطبيعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إعلان المنطقة محمية طبيعية، يتم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين حماية التكوينات الجيولوجية الفريدة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين لاكتشافها والاستمتاع بها بطربقة مسؤولة. موضحة أن إعلان المحميات الطبيعية وإدارتها بكفاءة يمثلان أحد المسارات المهمة لصون رأس المال الطبيعي المصري، وتحويل ما تمتلكه مصر من موارد طبيعية متميزة إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة.

كهف الجارة يمثل نموذجًا متميزًا للثراء الطبيعي والجيولوجي

وأضافت الدكتورة منال عوض أن كهف الجارة يمثل نموذجًا متميزًا للثراء الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن تنوع المقومات التي تتمتع بها المحميات الطبيعية يتيح فرصًا واعدة لتعزيز السياحة البيئية والجيولوجية، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحفاظ على المواقع ذات القيمة الجيولوجية والطبيعية يأتي في مقدمة أولويات العمل البيئي، لافتة إلى أن التكوينات الجيولوجية داخل الكهوف تتسم بحساسيتها، وهو ما يتطلب تطبيق أساليب مناسبة للإدارة والحماية، بما يحافظ على طبيعتها ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على مكوناتها، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقع لا تمثل مجرد مشاهد طبيعية خلابة، بل تعد ثروة وطنية تحمل قيمة علمية وبيئية وتراثية، وتستحق الحماية والإدارة المستدامة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد، من خلال تطوير أنماط السياحة البيئية والجيولوجية، مع تحقيق التوازن بين إتاحة هذه المواقع للزائرين والاستفادة منها سياحيًا، والحفاظ على مكوناتها الطبيعية والجيولوجية والأثرية.

ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين ومحبي الطبيعة والسياحة إلى زيارة كهف الجارة والتعرف على ما يضمه من مشاهد وتكوينات طبيعية استثنائية، مؤكدة أن اكتشاف كنوز مصر الطبيعية لا يقتصر على المواقع السياحية التقليدية، بل يمتد إلى مناطق تحمل تفردًا جيولوجيًا وجمالًا طبيعيًا قادرًا على تقديم تجارب سياحية مختلفة ومميزة. وشددت على أهمية الالتزام بقواعد الزيارة المسؤولة، وعدم المساس بالتكوينات الطبيعية أو ترك المخلفات، حتى تظل هذه الكنوز محفوظة وقادرة على إبهار الأجيال القادمة.

محافظ الوادي الجديد

من جانبها أكدت  حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن إدراج منطقة كهف الجارة ضمن المحميات الطبيعية يعكس ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وجيولوجية فريدة، ويعزز جهود الدولة في صون ثرواتها الطبيعية والحفاظ على المواقع ذات القيمة البيئية والجيولوجية، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي تزخر بها المنطقة في دعم السياحة البيئية والجيولوجية، بما يحقق عائدًا تنمويًا للمحافظة، مع الالتزام بضوابط حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة البكر للموقع.

وأضافت حنان مجدي أن المحافظة حريصة على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية والبيئية لمنطقة كهف الجارة، ووضعها ضمن منظومة متكاملة للترويج للمقومات الطبيعية الفريدة التي تتميز بها الوادي الجديد، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الواعدة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتأتي زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمنطقة كهف الجارة في إطار متابعة المقومات البيئية والطبيعية بمحافظة الوادي الجديد، والتأكيد على أهمية حماية المحميات الطبيعية وتطويرها وفق أسس الإدارة المستدامة، بما يعزز دورها في صون التنوع الطبيعي، ودعم السياحة البيئية والجيولوجية، وخدمة البحث العلمي والتوعية البيئية.

كهف الجارة الوادي الجديد التنمية المحلية هود وزارة التنمية المحلية والبيئة المحميات الطبيعية منال عوض

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