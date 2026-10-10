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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أمازون تجري تغييرات مفاجئة في قيادة المساعد الصوتي أليكسا

أليكسا
أليكسا
احمد الشريف

أجرت شركة "أمازون" تغييرات مفاجئة في صفوف القيادة المسؤولة عن قسم المساعد الصوتي "أليكسا"، وذلك عقب أيام قليلة من طرح جهازها اللوحي الجديد بالأسواق.

قرارات حاسمة للإدارة

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، قررت الشركة الأمريكية إعادة ترتيب أوراقها الإدارية بخطوة سريعة. 

وتضمنت هذه التحركات تغييرات شاملة في هيكل فريق إدارة قسم "أليكسا".

 وتعتبر أليكسا هو ببساطة البرنامج الذكي المدمج داخل أجهزة أمازون، والذي يرد على أسئلتك وينفذ أوامرك الصوتية فور سماعها. 

وجاءت هذه التعديلات الإدارية الكبيرة مباشرة بعد إطلاق الشركة لجهاز لوحي (تابلت) متطور يستهدف فئة المشترين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة والمتقدمة.

دماء جديدة لتطوير العقل الذكي

وتسعى الشركة من خلال هذه التغييرات المفاجئة إلى ضخ دماء جديدة وأفكار مختلفة في قيادة فريق العمل. 

يعد الهدف الأساسي حالياً هو تسريع تطوير قدرات المساعد الصوتي، لجعله أكثر ذكاءً وقدرة على فهم المحادثات البشرية المعقدة بشكل طبيعي. 

وتعتبر هذه الخطوة ضرورية جداً لأمازون في الوقت الحالي، خاصة مع اشتداد المنافسة الشرسة مع شركات التكنولوجيا الأخرى التي تتسابق يومياً لإبهار المستخدمين بقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

مستقبل أجهزتك المنزلية

وبالنسبة للمستهلك العادي، تعني هذه التحركات الداخلية أننا سنرى قريباً تحديثات ملموسة في طريقة عمل أجهزة أمازون. 

فمع الإدارة الجديدة وخططها المرتقبة، من المتوقع أن تصبح الشاشات الذكية ومكبرات الصوت التي نضعها في منازلنا قادرة على إنجاز مهام أكثر تطوراً. 

وذلك بهدف تسهيل مهام حياتك اليومية، وجعل الاعتماد على الأوامر الصوتية لإدارة المنزل الذكي أسرع وأدق من أي وقت مضى.

أمازون أليكسا ل أجهزة أمازون تابلت الشاشات الذكية

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