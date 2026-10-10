لا شبهة جنائية.. التحريات تكشف ملابسات وفاة مواطن بعد تعرضه لحروق بالغة في البحيرة

كشفت التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بشأن ملابسات وفاة مواطن بعد تعرضه لحروق بالغة، وذلك عقب تداول معلومات غير دقيقة بشأن وفاته على يد زوجته إثر خلافات أسرية.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن الواقعة حدثت في أثناء إقدام المتوفى على سكب مادة البنزين داخل موتور مخصص لرش المزروعات، بالقرب من موقد غاز «بوتاجاز» منزلي، ما أدى إلى اشتعال النيران به وإصابته بحروق بالغة في أنحاء متفرقة من جسده.



ونقل المصاب إلى مستشفى دمنهور العام، حيث خضع للرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت متأثرًا بإصاباته ونسب الحروق المرتفعة، قبل أن يفارق الحياة.

وعقب الوفاة، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

وأظهرت التحريات وأقوال أهلية المتوفى تطابق تفاصيل الواقعة مع ما توصلت إليه جهات التحقيق، كما أكد تقرير الطب الشرعي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.