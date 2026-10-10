بعد ظهور ثعبان داخل المسجد.. وكيل أوقاف البحيرة: تم قتله وغلق النافذة المتسلل منها

كشف الدكتور عبدالصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تفاصيل واقعة ظهور ثعبان داخل أحد المساجد بمركز بدر، مؤكدًا أنه جرى التعامل مع الواقعة فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

القضاء على ثعبان في مسجد بالبحيرة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المسجد أهلي ويتبع مديرية الأوقاف دعويًا وليس إداريًا، مشيرًا إلى أن الأهالي تمكنوا من قتل الثعبان وتعقيم المكان عقب ظهوره.

وأضاف الأنصاري أن مديرية الأوقاف أغلقت النافذة التي تسلل منها الثعبان إلى داخل المسجد، موضحًا أنها تطل على مخزن للأخشاب مملوك لصاحب المسجد، ويقع بجوار منطقة الميضأة.

وأكد وكيل الوزارة أن غلق النافذة جاء ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الواقعة، حفاظًا على سلامة المترددين على المسجد.