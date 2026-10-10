بإسلوب توصيل الأسلاك.. القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ملاكى" لقيام 2 منهم بالنزول من السيارة وسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام العقار محل سكنه بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام مسكنه بدائرة المركز.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) وبحوزة أحدهم (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإرتكابهم واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية.

وتم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

