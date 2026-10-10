التحريات تكشف سبب حريق شقة زهراء أكتوبر الجديدة.. والعناية الإلهية تنقذ سكانها| صورة

كشفت التحريات الأولية ملابسات الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بقطاع “ج”، في مدينة زهراء أكتوبر الجديدة، بعدما تبين أن ماسا كهربائيا وراء نشوب النيران، فيما أنقذت العناية الإلهية سكان الشقة من كارثة محققة، لعدم وجودهم بداخلها وقت اندلاع الحريق.

وأوضحت التحريات أن الشقة رقم 209 كانت خالية من السكان لحظة اندلاع النيران، وهو ما حال دون وقوع إصابات بين قاطنيها، بعدما تصاعدت ألسنة اللهب داخل الشقة، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بسماع دوي صوت انفجار داخل الشقة، أعقبه اندلاع حريق بداخلها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لفحص ملابساته والتعامل مع النيران.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها.