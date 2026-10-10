جابر القرموطي يهاجم وزير المالية الإسرائيلي: هنلبسك الكاستور تاني

شنّ الإعلامي جابر القرموطي هجومًا على وزير المالية الإسرائيلي، واصفًا إياه بالمتطرف، ومنتقدًا مواقفه التي قال إنها تقوم على التطرف وسفك الدماء والاستيلاء على أراضي الغير.

وقال جابر القرموطي إن بعض المتطرفين في إسرائيل لا يتقبلون وجود دول تدافع عن مصالحها، موجهًا انتقادات حادة للوزير الإسرائيلي، ومعتبرًا أن مواقفه تعكس نهجًا متطرفًا.

وأضاف القرموطي، في تصريحاته، مخاطبًا الوزير الإسرائيلي: «أنت راجل فارغ، وأنا هلبسك البيجامة الكستور»، في إشارة ساخرة إلى صغر سن الوزير، الذي أشار إلى أن عمره 36 عامًا، مقارنة بما وصفه بجهله بالتاريخ.