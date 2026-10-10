هاني سعيد يفتح النار: بيراميدز كان يستحق لقب الدوري منذ موسمين

فتح هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، النار على منظومة التحكيم والكرة المصرية، معربًا عن استيائه من القرارات التحكيمية والضغوط التي يتعرض لها الحكام خلال المباريات.

وقال هاني سعيد إن بيراميدز يعاني من مشكلات تحكيمية، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على مباريات الفريق فقط، بل يمتد إلى مباريات أخرى، في ظل استجابة بعض الحكام للضغوط، على حد تعبيره، بسبب عدم وجود ما يوفر الحماية الكافية لهم.

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز أن أزمات النادي لا تتعلق بالتحكيم وحده، بل تشمل المنظومة الكروية بالكامل، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز منذ موسمين.

واختتم هاني سعيد تصريحاته بتوجيه رسالة إلى المسؤولين عن الكرة المصرية، قائلًا: «أتمنى الكل يراعي ربنا في ضميره»