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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماتلهو: مشروعات سريعة لإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية في 5 دول أفريقية

ليباكيسو ماتلهو
ليباكيسو ماتلهو
محمود زيدان

قالت ليباكيسو ماتلهو، الأمينة التنفيذية لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المركز ينفذ مشروعات ذات تأثير سريع في عدد من الدول الأفريقية المتضررة من النزاعات، بهدف تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود إعادة الإعمار وبناء السلام.

وأضافت ماتلهو، خلال لقاء مع قناة “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامي حساني بشير، أن المركز نفذ عام 2025 مشروعاً في العاصمة الليبيرية مونروفيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، شمل إنشاء مدرسة عامة وإعادة تأهيلها، بهدف تسهيل الوصول إلى التعليم وتعزيز دور المتعلمين في جهود بناء السلام وتنمية المجتمع.

وأشارت إلى أن المركز نفذ خلال عام 2026 مشروعات في جمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وموزمبيق وجنوب السودان، تضمنت إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية العامة وتوفير الإمدادات اللازمة، لافتة إلى أن تدمير البنية التحتية خلال النزاعات يحد من قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكدت ماتلهو أن هذه المشروعات تستهدف أيضاً تمكين الشباب والنساء وتعزيز مشاركتهم في جهود بناء السلام، مشددة على أهمية إشراك الدول الأعضاء والسلطات المحلية في تحديد الاحتياجات وتنفيذ التدخلات، بما يضمن استجابتها للأولويات الفعلية للمجتمعات المتضررة.

ولفتت إلى أن تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والجهات التمويلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في استدامة مشروعات إعادة الإعمار وتعزيز قدرة المجتمعات الأفريقية على تجاوز تداعيات النزاعات.

أخبار توك شو أخبار وتقارير ليباكيسو ماتلهو الأمينة التنفيذية لمركز الاتحاد الأفريقي

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