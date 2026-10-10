مافيا تقليد العلامات التجارية.. الداخلية تكشف جريمة غسل 150 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات وطرحها بالأسواق ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات والدراجات النارية”.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ150مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





