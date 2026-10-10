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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رؤية شرعية وشهود أونلاين| أخطر اعترافات لـ سيرا النجا عن زواج الإنترنت.. خاص

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

يواصل موقع “صدى البلد” نشر نص اعترافات المتهمة “دينا. م”، واسمها حركي سيرا النجا، ممولة عناصر التنظيمات الإرهابية في سوريا، المتهمة على ذمة القضية رقم 2713 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بتأسيس جماعة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

اعترافات المتهمة سيرا النجا

وقالت المتهمة سيرا النجا في اعترافاتها «في مارس 2025 كلمني حساب على الفيسبوك باسم أبو أيوب المشرفي، قالي السلام عليكم وقولتله إني أخت وسألني منين قولت له من مصر، قالي إن اسمه عمر من سوريا وعنده 28 سنة ومناصر لتنظيم الدولة، وساعتها طلبت من إنه يشوفلي أخ موحد يتجوزني وقالي إزاي وإننتي في مصر وإحنا في سوريا».

وتابعت المتهمة «سألني عن معلومات عني وقولت له عندي 43 سنة وثيب لإني مطلقة وعرض عليا الجواز قولت له هستخير ربنا وبعدها ارتحت له وعملنا الرؤية الشرعية عن طريق كاميرا ما بينا لمدة ثواني وشاف وشي وكل ده كان في نفس اليوم واتجوزنا في نفس اليوم على التليفون».

وأكملت المتهمة سيرا النجا «فتحنا الأسبيكر على الواتس بتاعي وكان معانا شاهد وحصل قبول وإيجاب بينا ووقتها الشهود قالوا نشهد، وتاني يوم قولتله جوازنا غير صحيح عشان مفيش ولي، فجبلي ولي من المناصرين لتنظيم الدولة مش متذكرة اسمه واتجوزنا جواز صحيح عشان المناصر كان الولي بتاعي وأنا المناصر كان الولي بتاعي لإن أخويا مينفعش لأنه من الطواغيت».

واستكملت سيرا النجا في اعترافاتها «وفي الوقت ده كنت بنصح أمي بأنها متكنش مرتدة، وكلمت واحدة على الواتس عرفتها من محل في أكتوبر واقنعتها بعقيدتي وكانت متجاوبة هي وجوزها، وأنا بعد ما اتجوزت زوجي عمر كنت مسجلاه مهجة قلبي ومرة قالي إنه كان في غزوة من غير تفاصيل، وهو كان واعدني في أول الجواز يجيبني سوريا وأعيش معاه ويتكفل بسفري».

أضافت المتهمة «لما عمر اتأخر قولت له مش عايز تجيبني ليه قالي أنا مشرد وبحارب مع تنظيم الدولة، واقترحت عليه ياخد شقة في سوريا قالي أخاف عليكي، وفي شهر أبريل طلب مني أحوله 400 دولار عشان أخ يأجر سكن وأنا وافقت، وسألت إزاي أحول الفلوس لزوجي في سوريا وعرفت، وبعدها اتقبض عليا في البيت».

سيرا النجا زواج الانترنت النيابة العامة سوريا تنظيم الدولة

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