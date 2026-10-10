اعلامي: أتمنى الموافقة على طلب عمر أرتان للتحكيم في الدوري المصري

أعرب محمد فارس، إعلامي الأهلي، عن أمنيته بالموافقة على طلب الحكم عمر أرتان بالتواجد ضمن منظومة التحكيم في الدوري المصري، مؤكدًا أن انضمامه سيمثل إضافة كبيرة للمسابقة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الدوري المصري

وقال فارس: «أتمنى طلب عمر أرتان إنه يتواجد في التحكيم في الدوري المصري يتقابل بالموافقة، حكم ممتاز يضيف كتير للدوري المصري»، مشيرًا إلى أن هناك جانبًا مهمًا يتعلق بسبب اختيار أرتان لمصر تحديدًا للعمل في مجال التحكيم.

وأضاف: «ببساطة لأن دورك ريادي ومهم ومؤثر»، معتبرًا أن الموافقة على طلب الحكم ستكون، من وجهة نظره، خطوة لترسيخ دور مصر المهم في محيطها الإقليمي رياضيًا.