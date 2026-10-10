حياة كريمة بالوادي الجديد.. استكمال 20 محطة للصرف الصحي وتقدم في مشروعات الخدمات

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، موقف عدد من مشروعات التنمية والخدمات الجاري تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد، مشيرة إلى استمرار العمل في مشروعات تشمل قطاعات الصحة والصرف الصحي ومبادرة «حياة كريمة»، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك مشروعات جرى تنفيذها بالفعل، إلى جانب مشروعات أخرى يجري استكمالها، ومن المقرر الانتهاء من بعضها خلال شهر نوفمبر المقبل.

دعم تطوير البنية التحتية

وقالت إن الأعمال تتضمن استكمال 20 محطة للصرف الصحي في 5 قرى بمركز الفرافرة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يدعم تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.

دفع عجلة التنمية المحلية

ولفتت منال عوض إلى أن خطط التنمية بالمحافظة لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية، بل تمتد أيضًا إلى تشجيع الاستثمار وإعداد دراسات الجدوى اللازمة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية.

تحقيق الاستفادة المرجوة

وتطرقت الوزيرة إلى زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيدة بجهود المحافظة في متابعة ملفات التنمية وتنفيذ المشروعات، ومؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لدفع العمل بالمشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.