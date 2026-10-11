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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية المعروفة باسم "الطاليت"، ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام، في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية تتبناها جماعات "الهيكل" المزعوم، خلال اقتحاماتها للمسجد.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات جماعات "الهيكل" فرض طقوس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، وتكريس التعامل معه باعتباره موقعا للعبادة اليهودية، في إطار محاولات فرض واقع ديني جديد فيه، يستهدف هويته الإسلامية ومكانته الدينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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