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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

17 مشروعًا و50 جائزة.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن أرقام أيام القاهرة لصناعة السينما

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأرقام والإحصائيات الرئيسية للدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما» (CID)، التي تقام في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، ضمن فعاليات الدورة الـ47 للمهرجان، التي تنطلق في 11 نوفمبر وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. وتكشف الأرقام عن اتساع نطاق المشاركة الدولية وتنوع الأنشطة المهنية، بمشاركة 47 شريكًا من 13 دولة، في إطار جهود المهرجان لتعزيز التعاون السينمائي ودعم صناعة الأفلام في مصر والعالم العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر.

وكشف المهرجان عن مشاركة 26 شريكًا في الدورة الـ12 من «ملتقى القاهرة السينمائي» (Cairo Film Connection)، الذي اختير 17 مشروعًا للمشاركة في مرحلته النهائية، بمشاركة 31 شركة من 12 دولة، فيما يصل عدد الجوائز المقدمة ضمن الملتقى إلى 50 جائزة، بما يعكس حجم الدعم المهني والإنتاجي المتاح للمشروعات السينمائية المختارة، والفرص التي يوفرها الملتقى للتواصل مع المنتجين والممولين والشركاء الدوليين.

وعلى مستوى الأنشطة المهنية والتدريبية، أعلن المهرجان تنظيم 12 ورشة عمل بالتعاون مع 8 شركاء، إلى جانب 22 ندوة متخصصة يشارك فيها 120 ضيفًا من صناع السينما والخبراء والمتخصصين، لمناقشة مختلف جوانب الصناعة وتحدياتها وتحولاتها الإبداعية والتقنية والاقتصادية. ويستفيد من برنامج الورش نحو 500 مشارك، في إطار الاهتمام بتطوير المهارات ونقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة من السينمائيين.

كما يشهد «سوق القاهرة السينمائي» (Cairo Film Market) مشاركة 37 جناحًا و10 شركاء، بما يعزز دوره مساحةً للتواصل بين المؤسسات والشركات والجهات العاملة في الإنتاج والتوزيع والخدمات السينمائية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات المهنية.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر بين العاملين في الصناعة، يستضيف برنامج «كايرو برو ميت» (Cairo ProMeet) نحو 60 من المحترفين والمتخصصين، ويستفيد من أنشطته 400 مشارك، بما يتيح فرصًا موسعة للقاءات المهنية وتبادل الخبرات وبناء العلاقات بين صناع الأفلام والمؤسسات السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وتعكس هذه الأرقام التطور المتواصل لأيام القاهرة لصناعة السينما، واتساع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية، وتكامل برامجها التي تجمع بين تطوير المشروعات والتدريب والتواصل المهني وسوق الأفلام. كما تؤكد حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على تعزيز مكانة القاهرة مركزًا إقليميًا لصناعة السينما، ومنصة لدعم المواهب وفتح مسارات جديدة للإنتاج المشترك والتعاون الدولي.

أيام القاهرة لصناعة السينما 

وتُقام الدورة الثامنة من أيام القاهرة لصناعة السينما خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، بوصفها المنصة المهنية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تجمع صناع الأفلام والمنتجين والموزعين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف دعم المشروعات السينمائية وتطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين الأسواق المختلفة.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن المهرجانات الدولية التنافسية. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

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