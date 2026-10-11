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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي بمصر وفرنسا

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة CESI الفرنسية
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة CESI الفرنسية
نهلة الشربيني

زار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، جامعة CESI École d’Ingénieurs في باريس، حيث التقي جان مارك أوجيه، رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في مجالات التعليم الهندسي والبحث العلمي والابتكار.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة تواكب التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والتطبيقية اللازمة لمتطلبات المستقبل.

وتناول اللقاء بحث فرص تطوير برامج ودرجات علمية مشتركة ومزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، مع التركيز على عدد من التخصصات ذات الأولوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسبات، والهندسة الرقمية والأمن السيبراني، والهندسة الصناعية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والروبوتات والميكاترونكس، والمباني الذكية والهندسة المستدامة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، وإتاحة فرص التدريب والتطبيق العملي للطلاب، إلى جانب تطوير مشروعات بحثية مشتركة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجامعة في مجال البحث التطبيقي والتعاون مع المؤسسات الصناعية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي في مصر وفرنسا، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية، ويسهم في تطوير التعليم الهندسي والابتكار وتعزيز القدرات التنافسية للخريجين.

وزير التعليم العالي التعليم الهندسي والبحث العلمي والابتكار الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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