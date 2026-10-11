اختيار أليسيا روسو أفضل لاعبة كرة قدم في إنجلترا

أ ش أ

بتصويت جماهيري اختيرت اللاعبة في خط الهجوم أليسيا روسو كأفضل لاعبة في إنجلترا لكرة القدم للسيدات للعام الحالي.

وتُعد اللاعبة -البالغة من العمر 27 عاماً والتي سبق لها الفوز بالجائزة قبل موسمين- عنصراً أساسياً في مشوار الفريق الانجليزي خلال موسم 2025-2026، حيث شاركت في جميع المباريات العشر وسجلت خمسة أهداف.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت روسو الهدف الثالث خلال فوز إنجلترا على اليونان بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب لنصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2027.

وتفوقت روسو -التي تلعب لنادي آرسنال- على ثنائي تشيلسي، لوسي برونز وهانا هامبتون، في المنافسة على هذه الجائزة التي تُحسم نتائجها عبر تصويت الجماهير.

وقالت روسو: "إن الحصول على هذه الجائزة أمر مميز للغاية، لا سيما أنها تأتي مباشرة من الجماهير؛ فأنا ممتنة جداً لدعمهم".

وأضافت: "أتوجه أيضاً بجزيل الشكر لزميلاتي في الفريق، فالأمر يتعلق دائماً بالعمل الجماعي".

يُذكر أن المنتخب الإنجليزي سيستضيف نظيره اليوناني في مباراة الإياب على ملعب "كينج باور" بمدينة ليستر يوم الثلاثاء.