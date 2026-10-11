أولكسندر ميريزكو: بوتين لا يريد هدنة للطاقة لإلحاق الضرر بأوكرانيا خلال الشتاء

علق الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، على استعداد أوكرانيا للموافقة على وقف إطلاق النار الذي يشمل استهداف منشآت الطاقة، شريطة التزام روسيا بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقال ميريزكو، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كييف تتمسك بحقها في الرد على الهجمات الروسية التي استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى حماية حياة مواطنيها من خلال التوصل إلى اتفاق متبادل لوقف استهداف هذه المنشآت.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب في التوصل إلى هدنة للطاقة، معتبرًا أن موسكو تسعى إلى استغلال فصل الشتاء المقبل للضغط على المواطنين الأوكرانيين من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة، بما يهدد إمدادات الكهرباء والتدفئة.