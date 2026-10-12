جامعة القاهرة تعلن حصاد عامين من استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومشروعات التحول الرقمي

أعلنت جامعة القاهرة بمناسبة مرور عامين على إطلاق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، حصاد ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنفيذية تعكس انتقالها من مرحلة التخطيط إلى التطبيق المؤسسي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة والخدمات الجامعية، وتعزيز مشاركة الطلاب في الابتكار والمسابقات التكنولوجية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 وتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعاملت منذ البداية مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تحولًا مؤسسيًا شاملًا، وليس مجرد استخدام لتطبيقات تكنولوجية حديثة، موضحًا أن الاستراتيجية ارتكزت على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، ودعم البحث والابتكار وريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإدارية، ونشر الوعي وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وفي مجال الحوكمة، أنشأت الجامعة اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي، وشبكة تضم 26 منسقًا يمثلون كلياتها ومعاهدها، وأصدرت سياسة مؤسسية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب دليل لاستخدامه في البحث العلمي، أطلقت نسخته الثانية المطورة في يونيو 2026، بما يعزز النزاهة الأكاديمية وحماية البيانات والالتزام بالضوابط الأخلاقية.

وفي محور تطوير التعليم، اتخذت الجامعة خطوات لدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها الأكاديمية، من أبرزها إقرار مقررات إلزامية في الذكاء الاصطناعي ضمن متطلبات التخرج بكليات الجامعة، بما يضمن إكساب الطلاب، على اختلاف تخصصاتهم، المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع هذه التقنيات وتوظيفها بصورة مسؤولة في مجالات دراستهم وعملهم مستقبلًا، انطلاقًا من رؤية تعتبر الإلمام بالذكاء الاصطناعي إحدى الجدارات الأساسية لخريج الجامعة، وليس مهارة تقتصر على طلاب التخصصات التكنولوجية. كما بدأت جامعة القاهرة الأهلية تدريس مقرر للذكاء الاصطناعي ضمن متطلبات التخرج بمختلف تخصصاتها.

وفي محور بناء القدرات، نفذت الجامعة 211 دورة تدريبية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي، استفاد منها 4123 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، إلى جانب تنظيم 8 ورش عمل متخصصة بمشاركة 1129 من أعضاء المجتمع الجامعي، فضلًا عن تدريب أكثر من 600 موظف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري ضمن برنامج «إتقان»، وإقرار التدريب على الذكاء الاصطناعي متطلبًا إلزاميًا للترقية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وفي مجال البحث العلمي والابتكار، مولت الجامعة 19 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا بإجمالي يقارب 20 مليون جنيه، وأنشأت 5 بيوت خبرة متخصصة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعداد الدراسات والتحليلات الداعمة لاحتياجات قطاعات الدولة وصناعة القرار، إلى جانب إنشاء كرسي الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل والمستدام، بما يعزز التعاون العلمي الدولي والبحث متعدد التخصصات.

وفي إطار تشجيع الابتكار الطلابي، أولت الجامعة اهتمامًا خاصًا بإشراك الطلاب في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال مسابقات الهاكاثون والتحديات التكنولوجية التي تستهدف تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول عملية لمشكلات واقعية، حيث شهدت هذه الفعاليات مشاركة 417 طالبًا، إلى جانب تخصيص جوائز مالية تتجاوز 400 ألف جنيه للمسابقات الطلابية، بهدف تحفيز التنافس والإبداع والعمل الجماعي، وتشجيع الطلاب على تطوير مشروعات مبتكرة قابلة للتطبيق، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال ويربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وعلى مستوى التطبيقات العملية، أطلقت الجامعة «المساعد الذكي» لقطاع الدراسات العليا والبحوث، الذي طورته كوادرها بالكامل ويعمل على بنيتها التحتية، لتيسير حصول الطلاب والمتقدمين على المعلومات والخدمات، كما أدخلت تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدد من المستشفيات الجامعية لدعم التشخيص والعلاج، وافتتحت معامل متخصصة مزودة بإمكانات حوسبة متقدمة بكليتي الهندسة وطب الأسنان، بما يعكس التوجه نحو تحويل نتائج البحث والتطوير التكنولوجي إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع الجامعي.

وفي إطار نشر الوعي وتعزيز الاستخدام المسئول، أطلقت الجامعة منصتها للذكاء الاصطناعي، ونظمت في أكتوبر 2025 النسخة الأولى من مؤتمرها الدولي CU-AI Nexus تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك و300 متحدث، وبحضور شركاء دوليين من بينهم منظمة اليونسكو، ليشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، ومناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأبعاده الأخلاقية والمجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن ما تحقق خلال العامين الماضيين يعكس نجاح الجامعة في الربط بين بناء القدرات البشرية والتطوير الأكاديمي والبحث العلمي والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن إقرار مقررات الذكاء الاصطناعي بمختلف التخصصات، والتوسع في المسابقات الطلابية والهاكاثون، يمثلان خطوة مهمة نحو إعداد جيل من الخريجين القادرين على التعامل مع التحولات التكنولوجية والمشاركة في إنتاج حلول مبتكرة، إلى جانب توسيع نطاق المشروعات البحثية التطبيقية والشراكات مع مؤسسات الدولة والصناعة.

واختتم الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذه الإنجازات لا تكمن في أعداد المبادرات والمشروعات فحسب، وإنما في تكاملها وقدرتها على إحداث تحول مستدام في منظومة العمل الجامعي، قائلًا: «الجامعة التي لا تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أصيلًا من منظومتها، ستواجه المستقبل بأدوات الماضي».

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي بمختلف البرامج الأكاديمية والتطبيقات والخدمات الجامعية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة والشراكات الدولية، وصولًا إلى نموذج الجامعة الذكية المتكاملة التي توظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي والخدمات، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم التنمية، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والإنسانية والمسئولية الأخلاقية.