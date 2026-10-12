طلب إحاطة بشأن مصير 12 مليار جنيه لتطوير منظومة المخلفات ومطالب بتفعيل صناديق النظافة بالمحافظات

تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن تراجع مستوى منظومة النظافة وتراكم المخلفات ومقالب القمامة في الشوارع بعين شمس، وضرورة التدخل العاجل لرفع كفاءة الخدمة، مؤكداً أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير منظومة النظافة والمخلفات إلا أن هناك قصور كبير في نظافة الشوارع وإزالة القمامة وتراكمات المخلفات، حيث تعاني عدد كبير من المناطق والشوارع التابعة لحي عين شمس من مشكلات متكررة في مستوى النظافة ورفع المخلفات، بما يستوجب الوقوف على مدى كفاءة منظومة الجمع والكنس والنقل، ومدى التزام الشركة المسؤولة عن تقديم الخدمة بخطط التشغيل والمعايير المحددة لها.

وقال مرزوق، إن التكلفة الإجمالية والاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تبلغ نحو 12 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النظافة بمختلف المحافظات، وتتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.

موضحاً أنه بحسب ما أعلنته وزارة التنمية المحلية، شهد عام 2025 تسليم 11 محطة ثابتة و14 محطة متحركة في عدد من المحافظات لدعم منظومة الجمع والنقل، ليصل إجمالي ما تم تسليمه 25 محطة وسيطة، كما تم تسليم 14 مدفن صحي، ليصل إجمالي المدافن الصحية الآمنة إلى 42 مدفنًا مطابقة للاشتراطات البيئية، والانتهاء من 6 خطوط فرز و3 مصانع تدوير، ووصل إجمالي التراكمات التي تم رفعها 7,4 مليون طن تراكمات، وتم إغلاق 58 مقلب عشوائي، وإبرام 9 عقود بين المحافظات وشركات القطاع الخاص لأعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع وتقديم خدمات المعالجة والتخلص، ليصل إجمالي عقود التشغيل 37 عقد .

وأضاف أن هذه الجهود والأرقام يجب أن تنعكس على جميع المحافظات وخاصة محافظة القاهرة التي تشهد أكبر كثافة سكانية مرتفعة، وتحديدا في حي عين شمس أحد أكبر الأحياء في القاهرة ويضم أكثر من 3 ملايين نسمة، فضلاً عن أنه وفقاً للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تتعامل القاهرة مع نحو 17 ألف طن من المخلفات يوميا، إضافة إلى نحو 4 آلاف إلى 5 آلاف متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء يوميا على مستوى المحافظة.

لافتاً إلى أن عين شمس تشهد في الشوارع الرئيسية والجانبية ومحيط الأسواق والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، حالة ملحوظة من تراجع مستوى النظافة العامة، وانتشار مقالب القمامة في الشوارع، وذلك على الرغم من وجود تعاقدات مبرمة مع شركات نظافة متخصصة، واعتماد مخصصات مالية لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة، وهناك شكاوى من غياب شبه كامل للرقابة الفعلية على أداء شركات النظافة، وعدم الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها، فضلا عن عدم استمرارية حملات إزالة القمامة وتراكمات المخلفات، والتي غالبا ما تكون مؤقتة.

وطالب النائب أشرف مرزوق الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بتقديم بيان تفصيلي يوضح الجهود المبذولة في تطوير منظومة النظافة والمخلفات وخطة صرف 12 مليار جنيه المخصصة للمنظومة الجديدة، وما تم صرفه والمشروعات المنفذة حتى الآن، وما تم تخصيصه لحي عين شمس منها، كما طالب ببيان تفصيلي عن حجم العمالة والمعدات والسيارات المخصصة لخدمة الحي، وخطط التشغيل اليومية والأسبوعية، ومواعيد الجمع من المناطق السكنية والتجارية، وعدد مرات الكنس ورفع المخلفات، وحجم المخلفات التي يتم جمعها ونقلها من نطاق الحي، وأعداد الشكاوى المسجلة بشأن النظافة ونتائج التعامل معها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الشركة أو المسؤولين عن أي تقصير مثبت.

ودعا إلى وضع خطة عاجلة لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف الرقابة الميدانية، وإعادة تقييم عقود شركات النظافة ومراجعة بنودها بشكل دقيق، وإعلان مؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى الخدمة ومحاسبة المقصرين، بما يضمن حصول أهالي عين شمس على خدمة نظافة منتظمة ومستقرة.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات رفع القمامة بشكل دوري ومنتظم، مع تعزيز آليات المتابعة اليومية لضمان عدم تراكم المخلفات، إلى جانب الدفع بمعدات إضافية لزيادة سرعة الإنجاز وتحقيق تغطية أوسع للمناطق المستهدفة، وتفعيل وتعميم منظومة الجمع السكني لتحسين كفاءة جمع المخلفات من المناطق السكنية والحد من تجمعات للقمامة في الشوارع، وتخصيص أماكن لجمع وفرز القمامة وإعادة تدويرها وعدم السماح بتراكمها في الشوارع، وتطبيق نظام جزاءات صارم على الشركات غير الملتزمة، يصل إلى فسخ التعاقد وإدراجها في قوائم سوداء حال تكرار المخالفات.

وأوصى بتفعيل دور المجتمع المحلي والمدني من خلال حملات توعية ومشاركة مجتمعية، للحفاظ على النظافة العامة والإبلاغ عن المخالفات، وعدم إلقاء القمامة في الشارع، وتخصيص جزء من المنح التمويلية الخاصة بالنظافة وإدارة المخلفات لحي عين شمس من خلال المنح المرتبطة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتطوير المنظومة في المحافظات.

كما طالب عضو مجلس النواب بتفعيل دور صندوق النظافة في محافظة القاهرة، ودعم موازنة هيئة النظافة بالقاهرة، وقال إن تحسين مستوى النظافة يضمن تحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة حياة المواطنين، واستمرار المتابعته الميدانية لملف النظافة والخدمات، وضرورة العمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لضمان استدامة الجهود وتحقيق نتائج ملموسة تلبي تطلعات المواطنين وتستجيب لاحتياجاتهم اليومية.