أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرًا مرعبًا حول مستقبل كوكب الأرض، متوقعة أن تطور التكنولوجيا قد يؤدي إلى كارثة تنهي حياة البشر تمامًا خلال العقود القليلة القادمة.

خطر يفوق التصور البشري

حذر مجموعة من كبار الباحثين من السرعة المخيفة التي تتطور بها برامج الذكاء الاصطناعي.

وأكدوا أن هذه العقول الإلكترونية قد تتجاوز قريبًا مستوى ذكاء الإنسان وقدرته على السيطرة عليها.

وتعتبر المشكلة الأكبر هي أن هذه البرامج قد تتخذ قرارات مستقلة لا تتوافق مع مصلحة البشر، بل ربما تعتبرنا عقبة يجب التخلص منها لتحقيق أهدافها الخاصة، وهو ما يشكل خطرًا لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.

سباق مدمر بين الدول الكبرى

وأوضحت الدراسة أن السبب الرئيسي لهذا الخطر هو "السباق الجنوني" بين الدول الكبرى وشركات التكنولوجيا العملاقة.

فكل جهة تحاول تطوير أذكى وأقوى نظام إلكتروني قبل منافسيها، دون الالتفات بجدية لإجراءات الأمان المطلوبة.

و قد يؤدي هذا التسرع إلى إنتاج أنظمة قوية جدًا لا يمكن إيقافها إذا خرجت عن السيطرة، خاصة إذا تم دمجها في الأسلحة النووية أو الأنظمة العسكرية الحساسة التي تدير أمن الدول.

دعوة عاجلة لتدخل الحكومات

ورغم هذه التوقعات المتشائمة التي تشير إلى احتمال فناء البشرية قبل حلول عام 2100، أكد الخبراء أن الكارثة ليست حتمية إذا تحركنا الآن.

وطالبت الدراسة حكومات العالم بضرورة التدخل الفوري لوضع قوانين صارمة وعالمية تتحكم في طريقة بناء هذه البرامج.

كما شددوا على أهمية توجيه الأبحاث نحو تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة، تكون مبرمجة منذ اللحظة الأولى لخدمة الإنسان وحمايته، وليس التمرد عليه.