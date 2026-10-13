الشهيد الحي عبد الجواد سليم: لم يتبق بجسدي إلا عين وذراع وكنت أتمنى الشهادة

يواصل برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي احتفالاته بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد على شاشة الحياة.

واستضاف الليثي خلال الحلقة البطل الأسطوري عبد الجواد سليم، الملقب بـ "الشهيد الحي"، أحد أبطال حرب أكتوبر الذين صنعوا أعظم ملحمة في التاريخ.

وتحدث الجندي البطل عبد الجواد سليم عن الإصابة التي تعرض لها خلال حرب الاستنزاف، وعن أصعب شيء واجهه بعد الإصابة، ما بين ألم الجسد، أم صدمة فقدان أطرافه، أم الخوف من المستقبل.

وقال الشهيد الحي عبد الجواد سليم رغم كل ما عانيته من إصابات خطيرة في جسدي أثناء الحرب، إلا أن أمنيتي كانت أن أستشهد في الحرب، وما زلت أعيش بتلك الأمنية.

وبعد تعافيه من الإصابة، عاد مرة أخرى إلى الحرب بالأطراف الصناعية، وتمكن من إصابة 11 مدرعة.

وقال الجندي: "أنا أسعد إنسان على وجه الأرض بما أعانيه من آلام بسبب الحرب وما قدمته لمصر، وأحمد الله أني لست مقصراً في خدمة الوطن"، مشيراً إلى أنه قام بتدمير 16 دبابة و11 مدرعة، وتعرض لإصابات خطيرة في جسده وعينه ولم يعد يستطيع الحركة أو النظر، وكل هذا فداء لوطنه.

وأكد أنه فقد ساقه اليمنى وذراعه الأيمن وعينه اليمنى، ولم يتبق له إلا يد واحدة وعين واحدة، قائلاً: "الحمد لله".

وتابع موجهاً شهادة للتاريخ ولكل الأبناء وأهل مصر: خلي بالكم من مصر، بلدنا غالية عند الله وعند رسوله. خلي بالكم من الحرب النفسية والإشاعات والأكاذيب، الحرب تغيرت الآن وأصبحت حرب فتن وتقليب الشعب على بعضه وعلى الدولة وعلى الجيش. خلي بالكم من النعمة اللي أنتوا فيها، هناك دول راحت بسبب الفتن والحروب النفسية.

وأوضح أننا عانينا من الحرب النفسية قبل حرب أكتوبر، وإسرائيل كانت تروج لأكاذيب الجيش الذي لا يقهر وخط بارليف وما غير ذلك، ومصر محاصرة بفتن وحروب في المنطقة.

وفي سياق الحديث عن الانتصار، ذكر د. عمرو الليثي أن تقرير البنتاجون ذكر أن خسائر إسرائيل في الأيام الخمسة الأولى للحرب بلغت 110 طائرات و400 دبابة و3000 قتيل و1000 أسير.

وبعد مرور 15 يوماً من اندلاع الحرب أعلنت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل أن خسائر إسرائيل بلغت 302 طائرة و600 دبابة و400 عربة مدرعة و23 قطعة بحرية وخسائر مالية بلغت 300 مليار دولار، معلنة أنها مجبرة على قبول وقف إطلاق النار.

وأكد د. عمرو الليثي أن حرب أكتوبر لم تكن حرباً عسكرية بين دولتين فقط، لكنها كانت علامة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث كسرت غرور الجيش الإسرائيلي الذي طالما روج أنه لا يُقهر.

واختتم قائلاً: "تحية اعتزاز وتقدير وسلام سلاح لشهدائنا الأبطال في حرب أكتوبر في ذكرى النصر".

وتخللت الحلقة أغانٍ من الفرقة، وميدلي من أغاني "خلي السلاح صاحي - احلف بسماها وترابها - غني يا سمسمية - دولا مين ودولا مين - صباح الخير يا سينا - عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب".

