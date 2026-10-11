اللواء محيي نوح يروي كواليس بطولات المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر

روى اللواء محيي نوح، أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية والمجموعة 39 قتال، تفاصيل بطولاته خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، مستعرضًا أبرز العمليات العسكرية التي شارك فيها تحت قيادة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي، ودور القوات المصرية في مواجهة الجيش الإسرائيلي واستعادة الأرض.

وأوضح نوح، خلال حواره على القناة الأولى، أنه التحق بقوات الصاعقة عقب تخرجه في الكلية الحربية، وشارك في عمليات عسكرية باليمن، قبل أن يتولى قيادة سرية صاعقة في منطقة رأس العش، حيث خاضت القوات المصرية معارك عنيفة لمنع القوات الإسرائيلية من التقدم نحو مدينة بور فؤاد، مؤكدًا أن هذه المواجهات أسهمت في كسر الحاجز النفسي بين الجندي المصري ونظيره الإسرائيلي.

وقال إن المجموعة 39 قتال نفذت 92 عملية متنوعة، شملت الإغارات والكمائن والعمليات خلف خطوط العدو، مشيرًا إلى أن من أبرز محطاتها عملية لسان التمساح في أبريل 1969، ردًا على استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، والتي أسفرت عن تدمير الموقع الإسرائيلي ورفع العلم المصري عليه، رغم تعرضه للإصابة خلال المعركة.

وأضاف أن المجموعة شاركت في حرب أكتوبر، ونفذت عمليات لتدمير مواقع البترول الإسرائيلية في بلاعيم ومناطق أخرى، بهدف إعاقة إمدادات العدو، كما شاركت في التصدي للقوات الإسرائيلية خلال معارك الإسماعيلية، التي استشهد خلالها القائد إبراهيم الرفاعي في 19 أكتوبر 1973.

واختتم بالتأكيد على أن بطولات القوات المسلحة المصرية تعكس عقيدتها الراسخة في الدفاع عن أرض الوطن، مشددًا على أن استعادة سيناء جاءت ثمرة لتضحيات الشهداء والمقاتلين المصريين.