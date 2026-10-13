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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيمنار لكهنة بني مزار والبهنسا يتناول دور رجل الدين وفكر الرعاية الكهنوتية

آباء الكنيسة الأرثوذكسية
آباء الكنيسة الأرثوذكسية
ميرنا رزق

نظمت إيبارشية بني مزار والبهنسا، سيمنار الآباء كهنة الإيبارشية، وذلك بدير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، بحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية.

بدأ السيمنار بصلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بالدير ذاته، كما حاضر به:- 
١- نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والذي ألقى محاضرة بعنوان "رجل الدين .. ورجل الله". 
٢- الأب القمص موسى روفائيل،  كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بسمالوط، ومدرس مادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء(المحرق)، والذي ألقى محاضرة بعنوان "الرعاية في فكر القديس بولس الرسول".

وتخلل اليوم أيضًا عدة ورش عمل، وفي ختام السيمنار كانت جلسة التوصيات الختامية.

إيبارشية بني مزار والبهنسا كهنة الأنبا أنيانوس القداس الإكليريكية المحرق

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