تونس تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتتمسك بعروبة القدس

أكد السفير الهاشمي العجيلي، ممثل الجمهورية التونسية الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، موقف بلاده الثابت في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال العجيلي، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي انعقد بطلب من دولة فلسطين لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إن تونس، بصفتها رئيس الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس الجامعة، تؤكد حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية.

تضامن تونس الكامل مع السعودية

وشدد على أن الاجتماع يأتي في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات المساس بالهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف ومكانتها القانونية والتاريخية، مؤكدًا أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يمثل مسؤولية ملحة تستوجب تحركًا جادًا من المجتمع الدولي.

ودعا العجيلي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وضع حد للانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيدًا عن الانتقائية، وتحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية تكفل حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد الممثل التونسي الترابط الوثيق بين القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والأمن القومي العربي المشترك، موضحًا أن التضامن العربي ليس مجرد موقف مبدئي، بل مسؤولية جماعية تقتضي الوقوف إلى جانب الدول العربية التي تتعرض سيادتها وأمنها ووحدتها للتهديد.

وجدد العجيلي تضامن تونس الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية التي تتعرض أراضيها لاعتداءات، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ، وأن مواجهة التحديات الراهنة تستلزم تعزيز التضامن والتكاتف والتعاون، وتكثيف التحرك العربي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحفظ سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.