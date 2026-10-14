عرض طفلتين على الطب الشرعي في واقعة اتهام سائق بالتعدي عليهما بشبرا الخيمة

قررت جهات التحقيق بنيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عرض طفلتين تبلغان من العمر 5 سنوات على الطب الشرعي، لبيان ما بهما من إصابات وفحص مدى تعرضهما للتعدي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهام سائق أتوبيس مدرسة نجيب محفوظ للغات بالتعدي عليهما.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من ولي أمر طفلة تُدعى «مليكة»، تبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيدة بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال «KG1»، يتهم فيه سائق أتوبيس المدرسة بالتعدي على نجلته والتحرش بها داخل المدرسة.

وكشفت التحريات أن المشكو في حقه يُدعى «محمد إ. ع»، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل سائقًا، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وبحسب ما ورد في البلاغ، بدأت الواقعة عقب عودة الطفلة إلى منزل أسرتها، حيث لاحظت والدتها وجود آثار وخربشات على جسدها، وبسؤالها عما حدث، أفادت الصغيرة بأن سائق الأتوبيس استدرجها إلى أحد الفصول عقب انتهاء اليوم الدراسي وتعدى عليها.

وأضافت التفاصيل أن والدة الطفلة نشرت ما حدث عبر مجموعة أولياء الأمور الخاصة بالمدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفاجأ بتفاعل والدة طفلة أخرى تُدعى «ماليـزا»، تبلغ من العمر 5 سنوات ومقيمة بمنطقة بيجام، والتي أفادت بوجود آثار وعلامات على جسد ابنتها، ما دفع الأسرتين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر المحضر رقم 19284 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2026، فيما قررت جهات التحقيق عرض الطفلتين على الطب الشرعي، لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.