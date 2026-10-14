أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. مصر تطلق قافلة مساعدات إنسانية جديدة نحو غزة

رصد مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، استمرار تدفق شاحنات المساعدات التي تنطلق يوميًا من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتفريغ حمولاتها بعد استكمال إجراءات التفتيش التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلاميان محمد رضا وأمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات تُجمع وتُجهز داخل المستودعات اللوجستية بمدينة العريش، وتشمل السلال الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع في ظل تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية المستمرة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن الكميات الكبيرة من المساعدات التي تنطلق من مصر لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات سكان غزة، في ظل القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية، والتي تحد من حجم المساعدات الواصلة إلى القطاع.

وأضاف أن الجهود المصرية تشمل أيضًا تجهيز شحنات من الوقود، نظرًا إلى النقص الحاد في المشتقات البترولية داخل غزة، لافتًا إلى إعداد نحو 10 شاحنات لنقل أنواع مختلفة من الوقود، من بينها الغاز والسولار، بما يسهم في تشغيل المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية داخل القطاع.