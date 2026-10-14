قيادي بمستقبل وطن: أمن السعودية خط أحمر.. ومصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها

أكد عمرو القطامي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية التي تستهدف استقرارها وسيادتها، مشددًا على أن أمن المملكة يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي.

وقال القطامي إن العلاقات المصرية السعودية تقوم على روابط تاريخية وأخوية راسخة، وشراكة استراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات، مؤكدًا أن المواقف المصرية الداعمة للمملكة تعكس ثوابت وطنية وعربية تقوم على التضامن مع الأشقاء، والحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها.

وأضاف الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز وحدة الصف العربي وتكثيف التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية مقدرات الشعوب والحيلولة دون اتساع دائرة الصراعات.

الرفض القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف الأراضي السعودية

وشدد القطامي على الرفض القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف الأراضي السعودية أو تهدد سلامة المواطنين والمقيمين والمنشآت المدنية والحيوية، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها يمثل أساسًا لاستقرار العلاقات الدولية، وأن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية لا تقبل المساومة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة استثنائية لدى الشعب المصري وشعوب العالمين العربي والإسلامي، لاحتضانها الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن المملكة وسلامة أراضيها يرتبط بأهمية صون حرمة المقدسات الإسلامية وضمان أمن قاصديها.

وأكد القطامي أهمية التضامن العربي وتعزيز العلاقات المصرية السعودية، باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين يسهم في التعامل مع الأزمات الراهنة بما يحفظ مصالح الشعوب العربية.

واختتم عمرو القطامي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والتمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، مشددًا على أن مصر ستظل داعمة لأشقائها العرب، وأن قوة العلاقات المصرية السعودية تمثل عنصرًا مهمًا في حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات المشتركة.