قوافل طبية مجانية بقرية البورة بمركز أسيوط لتقديم الخدمات العلاجية للفئات الأكثر احتياجًا

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بالمجان.

جميع التخصصات الطبية بالمجان

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تتابع أعمال القوافل الطبية العلاجية المجانية بقرى المركز، حيث تواصل القافلة الطبية تقديم خدماتها بقرية البورة التابعة للوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير، وتضم مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب صيدلية لصرف العلاج بالمجان، ومن المقرر استمرار أعمالها لمدة يومين متتاليين، وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لعمل القوافل الطبية، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الصحية المعنية، وتذليل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع عبد الناصر عبد النعيم، رئيس الوحدة المحلية، أعمال القافلة الطبية بقرية البورة، للوقوف على سير العمل وتيسير مهام الفرق الطبية، والتأكد من توفير التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين على الوجه الأمثل.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية وتوجيهها إلى القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتوفير سبل الدعم اللازمة، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.