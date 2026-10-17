الغربية.. تحرير 12 محضرًا لمخالفات نقص وزن الخبز في كفر الزيات وبسيون

شنت الأجهزة التموينية حملات مفاجئة بقريتي كفر العرب بمركز كفر الزيات وقرانشو وكفر سليمان بمركز بسيون، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

تحرك تنفيذي

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 12 محضرًا بالمناطق المستهدفة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة رغيف الخبز المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.