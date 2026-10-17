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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر المسودة النهائية لتعديلات اللائحة المعروضة على الهيئة الوفدية غير العادية في 30 أكتوبر

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

ينشر المركز الإعلامي لحزب الوفد المسودة النهائية لتعديل دستور حزب الوفد «لائحة النظام الداخلي»، والمتضمنة 3 مواد ونصًا انتقاليًا، والتي ستُعرض على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها القادم يوم 30 أكتوبر 2026.

وجاءت التعديلات المطروحة وفقًا لنص المادة 45 من لائحة النظام الداخلي للوفد.

فيما نصت المواد الثلاث المعروضة على الهيئة الوفدية غير العادية، المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، على أن:

المادة التاسعة عشرة مكررًا: (معدلة)

إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تنتخب الهيئة العليا مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الحز، وفي حالة تقدم مرشح وحيد لا يجوز اختياره إلا بأغلبية الهيئة العليا.

المادة الثانية والعشرون: (معدلة)

تتكون الهيئة العليا للحزب برئاسة رئيس الحزب وخمسين عضوًا، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفدية للحزب من بين أعضائها لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى، ولرئيس الحزب أن يضم عددًا من الأعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لا يجاوز عشرة أعضاء، وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا، يحل محله من يقترحه الرئيس بموافقة الهيئة العليا.

المادة الثامنة والعشرون: (معدلة)

تتكون الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ من جميع أعضاء المجلسين، وتختار الهيئة العليا للحزب في بداية كل دورة نيابية رئيسًا للهيئة البرلمانية لمجلس النواب ليقود أعضاءها في مجلس النواب، ورئيسًا للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ليقود أعضاءها في مجلس الشيوخ، وتتولى كل هيئة برلمانية اختيار نائب أو أكثر لرئيسها وفقًا للائحة الداخلية لكل مجلس، وكذلك أربعة مراقبين برلمانيين، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة.

نص انتقالي:

حيث إن انتخابات رئيس الحزب القادمة تُجرى في الفترة ما بين استحقاقات انتخابية تبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية، مرورًا بانتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاءً بانتخابات مجلس النواب، يتم إجراء انتخابات رئاسة الوفد والهيئة العليا عقب الانتهاء من آخر استحقاق انتخابي. 

المركز الإعلامي حزب الوفد مسودة دستور حزب الوفد

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