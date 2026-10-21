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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيهات الرئيس السيسي.. طرح وحدات سكنية للإيجار قريباً والتسليم خلال 4 سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رشا عوني

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع سكني ضخم بنظام الإيجار وذلك لمساعدة الشباب والفئات المستحقة لـ وحدات سكنية بنظام الإيجار.

وأوضح مدبولي، خلال ردّه على أحد الأسئلة ضِمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن الرئيس وجّه أيضًا بالاستمرار في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار التوسع بتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين وإمكاناتهم المادية.
 

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السيسي يجهز برنامج جديد لـ السكن بالإيجار

وقال مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيعلن عن ملامح برنامج كبير، يشمل: السكن الإيجاري، والإسكان الاجتماعي، والسكن لمتوسطي الدخل، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البرنامج سينفذ على مدار الـ4 سنوات المقبلة.

وجاء خلال جلسة بعنوان: «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء.

وحدات سكنية بالإيجار والتسليم خلال 4 سنوات


وأوضح رئيس الوزراء ان المشروع الجديد الذي يجهز له الرئيس السيسي وسيعلن عنه قريباً، يشمل عدة محاور منها السكن بالإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإٍسكان التي تناسب متوسطي الدخل، حتي يتمكن مختلف المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، وبحيث يتم تنفيذ وتسليم تلك الوحدات على مدار السنوات الأربع القادمة، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون أحد المشروعات المهمة التي سيطلقها رئيس الجمهورية.

شقق إيجار وسكن تمليك

و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوجه الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثل في إحياء نمط الإسكان بنظام "السكن المُؤجر (الشقق المؤجرة)"، إلى جانب الإسكان المُخصص للتمليك، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

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السيسي يوجه بإنشاء200 ألف شقة للإيجار

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 ألف شقة للإيجار، من خلال تعاون الحكومة مع صندوق تحيا مصر، على أن يتحمل كل طرف نصف التكلفة، بالتزامن مع حديثه عن قانون الإيجار القديم وأهمية إعادة الاعتبار لنظام استئجار المساكن بدلًا من الاعتماد على التمليك وحده.

 وخلال مشاركته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن منتدى مصر، طالب الرئيس أيضًا الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة للإيجار.

50% من الشقق إيجار في أغلب الدول

لفت رئيس الوزراء إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تصل إلى 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، مؤكداً أن هذا هو الوضع الطبيعي والشائع حتى في الدول المُتقدمة.

ونوه بأن الدول المتقدمة لا يمتلك بها كل المواطنين الوحدات السكنية، بل العكس نسبة 50% إلى 60% من الوحدات السكنية بتلك الدول بنظام الإيجار، ولذلك تم التفكير في عودة الوحدات السكنية الإيجارية للسوق المصرية.
 

الحكومة نفذت 2 مليون وحدة للشباب

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت وتواصل تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن النسبة الأكبر من هذه الوحدات تندرج ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات الإسكان المُوجهة للفئات المتوسطة الدخل، مثل مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين.

وحدات بنظام سداد 20 سنة

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في إتاحة الفرصة أمام المواطنين لامتلاك وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة تمتد إلى نحو 20 عامًا، وبأسعار لا تتوافر مثيلاتها في السوق العقارية المصرية، مؤكدًا إدراك الدولة لوجود شرائح من المواطنين لا تستطيع تحمل تكلفة الوحدات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص، وهو ما يستلزم تنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المادية.

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