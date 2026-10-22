زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

حرص الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور له برفقة زوجته على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.

إطلالة زوجة خالد سليم

تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام واتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الأسود أما الجزء السفلي مزج بين الأخضر والأسود.

أنتعلت زوجة خالد سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.