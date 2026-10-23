أمل جديد لتخفيف الآلام لدى الأطـ.فال والرضع في مصر.. تفاصيل

تشهد الرعاية الصحية للأطفال في مصر تطورًا جديدًا مع إتاحة خيارات علاجية مخصصة لتخفيف الآلام وخفض درجات الحرارة لدى الأطفال والرضع، بما يساعد الأسر على التعامل مع بعض المشكلات الصحية الشائعة خلال المراحل العمرية المبكرة.

وتُعد الحمى والآلام من أبرز الأعراض التي تواجه الأطفال، خاصة خلال السنوات الأولى من العمر، وهو ما يجعل توفير مستحضرات مناسبة للفئات العمرية المختلفة، مصحوبة بإرشادات طبية واضحة، أمرًا مهمًا لدعم الرعاية الصحية اليومية.

وشهد المتحف المصري الكبير احتفالية بمناسبة إتاحة مستحضر جديد للأطفال والرضع في السوق المصرية، بحضور عدد من خبراء الرعاية الصحية وأساتذة طب الأطفال، بالتزامن مع مرور سبعين عامًا على إطلاق العلامة التجارية عالميًا.

وأكد الدكتور ياسر عبد المنعم، رئيس قطاع الخبراء في شمال أفريقيا بإحدى شركات الرعاية الصحية العالمية، أهمية توفير تركيبات دوائية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، وتستند إلى الأبحاث العلمية والإرشادات الطبية.

وأوضح أن التعامل مع الألم والحمى لدى الأطفال الصغار يمثل أحد التحديات التي تواجه الأسر، مشيرًا إلى أهمية المعلومات الطبية الدقيقة في مساعدة أولياء الأمور على اتخاذ القرارات المناسبة لرعاية أطفالهم.

ويؤكد هذا التطور أهمية توسيع الخيارات العلاجية المتاحة للأطفال في مصر، مع ضرورة الالتزام بالجرعات المناسبة للعمر والوزن، واستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء الأدوية للرضع، خاصة في حالات ارتفاع الحرارة المستمر أو ظهور أعراض تستدعي التقييم الطبي.

