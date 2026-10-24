طارق يحيى يكشف مفاجأة بشأن عودة شيكابالا إلى الملاعب في يناير

كشف طارق يحيى، المدير الفني لنادي جي، عن محاولاته لإقناع محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، بالعودة إلى ممارسة كرة القدم من جديد، والانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق يحيى، خلال حديثه ببرنامج «ستاد مصر» على قناة مودرن، إنه تولى تدريب نادي جي بهدف إنجاح تجربة شيكابالا مع النادي، مؤكدًا أنه يسعى لإقناعه بالعودة إلى الملاعب والمشاركة مع الفريق.

وجاءت تصريحات طارق يحيى ردًا على سؤال عبد الرحمن طارق بشأن إمكانية عودة شيكابالا للعب مع نادي جي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد المدير الفني أنه يحاول إقناع شيكابالا بالعودة إلى المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أنه يمثل إضافة حقيقية لأي فريق، ولا يزال قادرًا على العطاء داخل الملعب.

وتفتح تصريحات طارق يحيى الباب أمام احتمالية عودة شيكابالا إلى الملاعب من جديد، حال نجاح محاولات إقناعه بخوض تجربة جديدة مع نادي جي خلال الفترة المقبلة.